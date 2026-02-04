Spaccio gestito dal clan Raia, sequestri nelle 2 piazze a Scampia

PUBBLICITÀ

Lo spaccio di droga non si è mai fermato a Scampia perché il clan Raia continuava a gestirlo dalle roccaforti dello Chalet Baku e l’Oasi del buon Pastore. Stamattina la Squadra Mobile di Napoli e i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 15 persone, ritenute affiliate al clan Raia.

Le piazze di spaccio gestite dal clan Raia

Esisteva una struttura, unitaria e verticistica, con divisioni di ruoli e compiti funzionali ad assicurare la continuità e sistematicità dell’attività di traffico di droga nei rioni del quartiere Scampia. Durante le indagini preliminari, è stato possibile ricostruire diversi episodi di gestione delle piazze di spaccio direttamente da parte del clan Raia, che tramite i suoi affiliati avrebbe esercitato il controllo criminale sulla zona, soprattutto grazie alla produzione e al traffico di droga

Durante le perquisizioni avvenute dopo gli arresti, i carabinieri hanno sequestrato droga e armi. Trovati 1,100 kg di cobret suddivisa in 861 dosi; 50 grammi di cocaina in unico cristallo; 495 di hashish suddivisi in 4 panetti; 100 grammi di crack suddiviso in 225 dosi; 2 pistole cal9 (con matricola abrasa) e cal 7,65 (risultata rubata) e relativo munizionamento

L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia ha documentato l’espansione in una fetta della famiglia Raia a discapito dei clan Abete Notturno che sono stati cacciati dalle case popolari e dalle piazze di spaccio. “Una camorra di serie A”, ha commentato il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che poi ha aggiunto: “Stiamo dimostrando che non ci sono zone franche in Campania, che questa non è una terra di nessuno, che è possibile sperare”.