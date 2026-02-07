Droga, pistola artigianale e penna carica di proiettili: 35enne in manette a Caivano

PUBBLICITÀ

Siamo a Caivano e quello che doveva essere l’ennesimo colpo alle piazze di spaccio si è tramutato in qualcosa di più.

I carabinieri della stazione sanno che un pusher sta provando a riaprire una piazza di spaccio e preparano un servizio ad hoc. I militari adocchiano un tossicodipendente e lo seguono fino all’appartamento di un 35enne. Il pusher è pregiudicato e ovviamente già noto ai carabinieri di Caivano che bussano alla porta dopo aver fermato il cliente.

L’uomo apre e si ritrova i militari. Il blitz prevede il rinvenimento di droga. Le attese non rimangono deluse.

Trovati e sequestrati 64 grammi di cocaina e la somma in contanti di 675 euro. Ma c’è dell’altro.

Nell’armadio della stanza da letto del pusher c’è una scatolina in metallo. Al suo interno ci sono delle armi e nessuna di queste esiste davvero: armi fantasma.

I carabinieri trovano una pistola artigianale interamente in plastica. E’ una glock a salve ma identica a quella vera. A far compagnia alla pistola seppur non micidiale ma comunque invisibile agli occhi dei metal detector c’è anche una penna. Il cilindro in metallo già trovato in passato che al suo interno dovrebbe contenere inchiostro, in realtà ha un alloggio per proiettili. In questo caso l’arma è vera e può uccidere.

Il sequestro termina con una revolver. Anche questa pistola non ha matricola né marchi del banco nazionale di prova. Un’arma letale e clandestina.

Sequestrati infine 11 munizioni calibro 9×21 e 50 proiettili a salve.

I militari hanno arrestato il 35enne. Le armi verranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo per fatti di sangue o altri delitti.