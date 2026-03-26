Due rapine in un’ora, colpiti gli uffici postali a Giugliano e Melito

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Mattinata di paura tra Melito e Giugliano, dove si sono registrate due rapine in altrettanti uffici postali a distanza di poco tempo.

Il primo colpo è avvenuto intorno alle 11 a Giugliano, in via Magellano: due giovani con il volto coperto da sciarpe, cappucci e casco hanno fatto irruzione armati di taglierini, minacciando il personale e facendosi consegnare il denaro custodito nelle casse, per poi fuggire rapidamente. Il bottino sarebbe di alcune centinaia di euro.

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Poco prima di mezzogiorno, un’altra rapina è stata messa a segno a Melito di Napoli, nell’ufficio postale di via Don Raffaele Abete, in una zona centrale e molto frequentata. Anche in questo caso i malviventi hanno agito con estrema rapidità, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini acquisendo testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non si registrano feriti, ma tanta paura tra clienti e dipendenti. Bottino ancora in fase di quantificazione.