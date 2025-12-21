PUBBLICITÀ
Due scippi in poche ore a Napoli e al Vomero, rapinatori in manette

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Due uomini, di 35 e 53 anni, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Vomero perché ritenuti gravemente indiziati di furto con strappo. I due si trovano attualmente agli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato eseguito per delega del Procuratore della Repubblica, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla VII Sezione “Sicurezza Urbana” della Procura di Napoli. Le indagini hanno permesso di ricostruire due distinti episodi di scippo ai danni di altrettante donne.

Nel primo caso, avvenuto nel quartiere Vomero, una signora di 60 anni è stata derubata del telefono cellulare che teneva in mano. Durante lo strappo la vittima ha riportato anche lievi lesioni. Il secondo episodio si è verificato invece nella zona industriale di Napoli, dove una donna di 53 anni è stata vittima di un analogo furto.

Determinanti per l’identificazione dei presunti responsabili sono state le individuazioni effettuate da una delle vittime e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate. Gli elementi raccolti hanno consentito ai militari dell’Arma di delineare il quadro indiziario che ha portato all’arresto dei due uomini.

