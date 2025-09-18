PUBBLICITÀ

Rapine nell’area nord, fermo non convalidato e concessione degli arresti domiciliari per Rosario Romano.

Il 50enne, difeso dall’avvocato Domenico Dello Iacono, è riuscito ad ottenere l’attenuazione della misura cautelare grazie alla strategia difensiva del suo legale all’esito dell’udienza di convalida, argomentazioni che hanno spinto il gip Anna Tirone a concedere all’uomo la detenzione presso la sua abitazione di Arzano.

Duplice rapina a mano armata, scarcerato Rosario Romano

L’uomo era gravemente indiziato di aver messo a segno due colpi armati a distanza di soli tre giorni l’uno dall’altro. Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Napoli Vomero, il primo episodio risale al 12 settembre, venerdì scorso, quando un uomo con il volto parzialmente coperto aveva fatto irruzione nel supermercato “Ciro Amodio” di via Niutta, al Vomero.

Armato di pistola, puntata al fianco di una dipendente, avrebbe costretto il personale a consegnargli l’incasso prima di darsi alla fuga. Il secondo colpo sarebbe stato messo a segno la mattina di martedì a Casavatore, in via Guglielmo Marconi, all’interno del supermercato “Etè” con l’incasso portato via.

I militari del nucleo operativo grazie alle telecamere e alla descrizione fornita dai dipendenti dei supermercati erano riusciti a ricostruire i movimenti del sospettato, i percorsi compiuti subito prima e dopo i colpi e persino lo scooter utilizzato per la fuga. Le indagini comunque proseguono per verificare eventuali responsabilità dell’uomo in altri episodi simili avvenuti nell’area nord di Napoli.