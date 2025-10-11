È morto Nonno Severino, addio alla star di TikTok

È scomparso all’età di 96 anni Nonno Severino, conosciuto e amato sul web come il “nonno di TikTok”. Con la sua spontaneità e il suo sorriso contagioso, era riuscito a conquistare centinaia di migliaia di follower, diventando un simbolo di genuinità e dolcezza. Nei suoi video, sempre semplici e pieni di vita, raccontava momenti quotidiani insieme alla moglie Imma, mostrando quell’amore autentico e quella serenità che ricordano un’Italia di altri tempi.

Gli ultimi mesi

La notizia della sua scomparsa è stata condivisa dal figlio, lo stesso che negli anni aveva reso il padre una vera e propria star dei social. Negli ultimi tempi, le condizioni di salute di Severino si erano aggravate, spingendo la famiglia a sospendere le pubblicazioni online per proteggerlo e rispettarne la fragilità. Il figlio, con grande sensibilità, aveva continuato a tenere aggiornati i tanti affezionati, raccontando con voce rotta dalla commozione la difficoltà di quei giorni: “È dura, ragazzi. Sono appena stato da papà… non ce la faccio a vederlo così. Le speranze sono davvero poche, non collabora né con il mangiare né con il bere. Ma voglio essere forte”. Un ultimo post, pubblicato dopo la sua scomparsa, lo ritrae sorridente, trasformato in un angelo, accompagnato da una semplice e toccante frase: “Ciao papà”.

Il fenomeno social

Severino rappresentava quei valori di autenticità, rispetto e bontà che spesso si perdono nel tempo. Nei video realizzati dal figlio, lui e la moglie Imma si mostravano nella loro quotidianità: uno sguardo, una battuta, una risata. Piccoli gesti che, nel mondo veloce dei social, hanno toccato il cuore di migliaia di persone.

Con la sua dolcezza e il suo modo di fare genuino, Nonno Severino resterà il simbolo di un affetto semplice ma profondo, capace di unire generazioni e regalare un sorriso anche a chi lo conosceva solo attraverso uno schermo.