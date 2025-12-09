Edificio a rischio crollo a Pianura: “Gravi cedimenti strutturali”

PUBBLICITÀ

Il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, è intervenuto con la massima urgenza a seguito della drammatica segnalazione pervenutagli dai residenti di Via dell’Avvenire, nel quartiere Pianura di Napoli. La situazione è critica: l’edificio rischia il crollo a causa di gravi cedimenti strutturali.

I cittadini denunciano come la crisi sia stata innescata da precedenti lavori sulle tubature del gas. Gli scavi, lamentano i residenti, sono stati lasciati aperti e il conseguente accumulo di acqua ha provocato infiltrazioni che hanno determinato il collasso del manto stradale, dove ora si è aperta una profonda voragine. Le stesse infiltrazioni sono la causa delle evidenti crepe strutturali all’interno dell’edificio residenziale, che ne minano la stabilità.

Borrelli è intervenuto immediatamente per farsi portavoce dei residenti e chiedere un’azione risolutiva da parte delle autorità competenti: “Sollecitiamo gli enti preposti – Comune di Napoli, gestori dei servizi e Genio Civile – a intervenire senza indugio per la messa in sicurezza immediata dell’area, chiudendo gli scavi e tamponando le perdite. È prioritario avviare con la massima rapidità tutte le verifiche statiche necessarie sull’edificio per tutelare l’incolumità pubblica e scongiurare il rischio di una tragedia che penderebbe sulla testa degli abitanti. Vogliamo che venga garantito che i cittadini di Pianura possano tornare a vivere in sicurezza nelle loro case”.