Esplosione a Lucca, la giovane Debora non ce l’ha fatta: morta dopo due settimane di agonia

È morta dopo due settimane di agonia Debora Pierini, 26 anni, la mamma versiliese di Seravezza rimasta ustionata il 27 ottobre nell’esplosione di una palazzina alla periferia di Lucca. Al momento del disastro, nel quale sono morte due persone, Debora era incinta di otto mesi e i medici avevano deciso di farla partorire con un cesareo per salvare il bambino che è stato chiamato Dante.

Dopo l’esplosione la donna era stata ricoverata nel reparto grandi ustioni e avevano fatto nascere il suo bimbo

La donna era stata ricoverata in coma nel reparto grandi ustionati dell’ospedale di Pisa. Ha lottato sino alla fine ma le ustioni e le ferite erano devastanti. Debora aveva deciso, con il marito Davide, di acquistare la casa lucchese due anni fa. Nell’esplosione, provocata da una fuga di gas, erano morti sotto le macerie Luca Franceschi, 69 anni e la compagna Lyudmyla Perets di 44 anni . I soccorritori avevano cecato tra le macerie anche la figlia di 17 anni. Era stata data per dispersa ma per fortuna al momento dell’esplosione era ancora a scuola.

Indagati 37 tra tecnici e manger della Gesam Reti Spa e Gesam Gas & Luce

La procura di Lucca ha indagato 37 persone delle della ‘Gesam Reti Spa’ e ‘Gesam Gas & Luce’ tra manager e alcuni responsabili tecnici. L’esplosione aveva raso al suolo un edificio di due piani sulla strada provinciale che da Lucca si snoda sino a Camaiore, in Toscana.

Salvo il bimbo di Debora e due operai coinvolti

Debora Pierini, incinta, era stata estratta dalle macerie con gravissime ustioni. Poi il ricovero a Pisa e la nascita del bambino. Nell’esplosione si erano salvati per miracolo anche due operai che a bordo di un furgone stavano passando all’ora dell’esplosione davanti alla palazzina di due piani. Ancora sotto choc avevano raccontato di essere stati travolti dai detriti e di aver pensato a una bomba.