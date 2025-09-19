PUBBLICITÀ
HomeCronacaEstorsione alle mamme ad Afragola, scatta il Daspo per il parcheggiatore abusivo
CronacaCronaca locale

Estorsione alle mamme ad Afragola, scatta il Daspo per il parcheggiatore abusivo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Mese di giugno
Mese di giugno "nero" per i parcheggiatori abusivi, sanzionati in 89 e emessi 5 Daspo
PUBBLICITÀ

Durante un normale controllo del territorio effettuato dal Dirigente Comandante della Polizia Locale di Afragola Comandante Colonnello Antonio Piricelli unitamente ai suoi collaboratori, un cittadino segnalava il disagio che stavano vivendo alcune mamme che parcheggiavano l’auto in Viale Cristo Re nei pressi dei bar ubicati vicino alla pineta comunale, dove un soggetto aveva iniziato la sua attività di parcheggiatore abusivo.

Ricevuta la notizia immeditamente il Comandante Piricelli unitamente ai suoi Agenti si portava sul posto dove era stata segnalata la persona. Il parcheggiatore abusivo veniva identificato, gli veniva contestata una sanzione ai sensi dell’art.7 comma 15 bis del Codice della Strada e contestualmente veniva emesso a carico dello stesso un provvedimento di DASPO URBANO con ordine di allontanamento.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati