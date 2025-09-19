Estorsione alle mamme ad Afragola, scatta il Daspo per il parcheggiatore abusivo

Durante un normale controllo del territorio effettuato dal Dirigente Comandante della Polizia Locale di Afragola Comandante Colonnello Antonio Piricelli unitamente ai suoi collaboratori, un cittadino segnalava il disagio che stavano vivendo alcune mamme che parcheggiavano l’auto in Viale Cristo Re nei pressi dei bar ubicati vicino alla pineta comunale, dove un soggetto aveva iniziato la sua attività di parcheggiatore abusivo.
Ricevuta la notizia immeditamente il Comandante Piricelli unitamente ai suoi Agenti si portava sul posto dove era stata segnalata la persona. Il parcheggiatore abusivo veniva identificato, gli veniva contestata una sanzione ai sensi dell’art.7 comma 15 bis del Codice della Strada e contestualmente veniva emesso a carico dello stesso un provvedimento di DASPO URBANO con ordine di allontanamento.