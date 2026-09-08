Eurovolley in piazza del Plebiscito, strade a mezzo servizio: piano traffico e orari metro Linea 1

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Piazza del Plebiscito chiusa totalmente alle auto giovedì 10 settembre in occasione della partita inaugurale dei Campionati Europei maschili di pallavolo CEV EuroVolley 2026 Men, che vedrà opposte le Nazionali di Italia e Svezia. Condizioni meteo permettendo – c’è il rischio, infatti, di un eventuale trasferimento al PalaSele di Eboli in caso di acquazzone – si farà di tutto per tenere il big match a Napoli.

La piazza, come detto, sarà completamente chiusa alle auto. L’unica strada alternativa sarà via Nardones, da imboccare da piazza Trieste e Trento, che sarà chiusa anch’essa durante l’arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per poi essere riaperta. La metro Linea 1 giovedì, intanto, chiuderà in anticipo di 2 ore con ultime corse alle 21, per motivi tecnici.

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Eurovolley in piazza del Plebiscito, strade a mezzo servizio e metro Linea 1 chiusa con 2 ore di anticipo

Il Comune di Napoli ha predisposto, intanto, un apposito piano traffico che coinvolgerà anche la vicina via Cesario Console, dove sarà in vigore il divieto di sosta. Qui, infatti, sono stati installati gli stand collegati all’evento sportivo. Domani, intanto, mercoledì 9 settembre, ci sarà la presentazione ufficiale dell’evento a Palazzo San Giacomo, con la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi, dell’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, del Presidente Fipav Giuseppe Manfredi; del Ct della Nazionale Italiana Maschile Ferdinando De Giorgi e del Capitano Nazionale Italiana Maschile Simone Giannelli.

La metro Linea 1, come detto, giovedì 10 settembre chiuderà in anticipo di 2 ore nell’ambito di lavori di manutenzione. Entro il weekend, poi, è previsto anche il termine dei lavori di sostituzione dei binari che hanno tenuto chiuse tre stazioni da Piscinola a Colli Aminei durante l’estate. Per quanto riguarda gli orari del 10 settembre, le ultime corse saranno da Colli Aminei verso Centro Direzionale alle 21, da Centro Direzionale verso Piscinola alle 21,25. Le corse da Centro Direzionale delle ore 20:29 – 20:36 – 20:43 – 20:50 – 20:57 – 21:04 – 21:11 – 21:18 porteranno i viaggiatori fino a Piscinola.

Il piano viabilità a Napoli

Il piano di viabilità per l’EuroVolley è quello già previsto in altre occasioni per i grandi eventi in piazza del Plebiscito. In questo caso, è stato allestito, dalla metà di agosto, un enorme campo sportivo con tribune al centro della piazza, nel lato dell’emiciclo della Basilica di San Francesco di Paola. Le strade circostanti saranno chiuse al traffico, mentre ci saranno le transenne per i pedoni, per consentire l’accesso al campo sportivo. I biglietti sono stati messi in vendita negli scorsi giorni, in alcuni casi al costo di 250 euro circa.

Più nel dettaglio, il piano traffico prevede di istituire, per il giorno 10 settembre 2026:

A) dalle ore 16:00 e fino a cessate esigenze: 1. il divieto di transito veicolare:

nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura, l’edificio del Commiliter (Palazzo Salerno) e rampe Paggeria;

in via Solitaria e piazzetta Salazar eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine, i veicoli con a bordo fotografi e giornalisti professionisti, fotoreporter e fotografi incaricati dalle testate giornalistiche, nonché fotografi e giornalisti preventivamente accreditati dall’organizzazione e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

in via San Carlo eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine,i veicoli con a bordo fotografi e giornalisti professionisti, fotoreporter e fotografi incaricati dalle testate giornalistiche, nonché fotografi e giornalisti preventivamente accreditati dall’organizzazione, i veicoli per le emergenze ed il soccorso e i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

in via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele, e in rampe Brancaccio dall’intersezione con via Vito Fornari, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli con a bordo fotografi e giornalisti professionisti, fotoreporter e fotografi incaricati dalle testate giornalistiche, nonché fotografi e giornalisti

2. il senso unico di circolazione:

in piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia;

in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento.

B) dalle ore 18:00 e fino a cessate esigenze la sospensione:

dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana, in via San Carlo e in via Cesario Console;

dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in piazza Carolina e in via San Carlo.

C) dalle ore 09:00 e fino a cessate esigenze il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata, eccetto per veicoli dei possessori di posto H personalizzato individuato da contrassegno in:

piazza Trieste e Trento;

via San Carlo;

via Vittorio Emanuele III;

piazzetta Carolina;

via Giovanni Serra;

rampe Paggeria;

via Cesario Console.

Nel corso dell’allestimento dell’evento è emersa la necessità di integrare il dispositivo con l’istituzione, in via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia, del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dalle ore 12:00 di lunedì 7 settembre 2026 alle ore 15:00 di venerdì 11 settembre 2026 e comunque fino a cessate esigenze.