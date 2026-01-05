Festa a Calvizzano, Carolina Musto spegne 100 candeline: “Traguardo straordinario”

Calvizzano ha celebrato una giornata carica di emozione e significato in occasione del centesimo compleanno della signora Carolina Musto, nata il 5 gennaio 1926. Un traguardo importante, vissuto non solo come una festa familiare, ma come un momento di condivisione per l’intera comunità cittadina. A rendere omaggio alla centenaria, a nome dell’Amministrazione comunale, è stato il sindaco Giacomo Pirozzi, insieme al vicesindaco Giuseppe Agliata e al parroco don Ciro Tufo. Alla signora Musto sono stati consegnati una targa commemorativa e una torta celebrativa, simboli semplici ma sentiti di riconoscenza e affetto per una vita che attraversa un secolo di storia.

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha voluto sottolineare il valore umano e collettivo di questo anniversario: “Oggi Calvizzano ha vissuto un momento di profonda e autentica emozione. Abbiamo celebrato i 100 anni della signora Carolina Musto, nata il 5 gennaio 1926, un traguardo straordinario che appartiene non solo alla sua famiglia, ma all’intera comunità”. Il sindaco ha poi ricordato come cento anni di vita rappresentino un patrimonio di esperienze, sacrifici e valori: “Un secolo di vita racchiude storie, sacrifici, affetti, resilienza e valori che attraversano il tempo. La signora Carolina Musto è memoria viva del nostro paese e testimonianza silenziosa”.

Particolarmente toccante è stato anche il momento della benedizione, che ha dato ulteriore profondità alla cerimonia. “La presenza e le parole di don Ciro Tufo, accompagnate dalla sua benedizione, hanno reso questo momento ancora più intenso e ricco di significato”. Il centenario della signora Musto è stato vissuto come un’occasione per onorare non solo una lunga vita, ma anche la storia di Calvizzano stessa, custodita nella memoria dei suoi cittadini più anziani. “Festeggiare cent’anni significa onorare la storia di questa donna e custodirla nella memoria collettiva”, ha concluso Pirozzi, rivolgendo “i più sentiti auguri di salute e serenità, con l’abbraccio sincero di tutta Calvizzano” alla centenaria.