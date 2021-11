Focolaio Covid in provincia di Napoli, sei contagiati in poche ore

Sei pazienti positivi sono emersi dallo screening effettuato periodicamente in un reparto della clinica Villa dei Fiori di Acerra. I contagiati arrivano tutti da Cardiologia anche se sono stati prontamente trasferiti dopo la scoperta della positività presso i Covid Hospital di Maddaloni e Boscotrecase. I sei hanno tutti un’età compresa tra i 40 e i 60 anni e al momento uno solo sembra in condizioni degne di maggiore attenzione, sempre in riferimento all’evolversi del Covid. Cinque seguiranno il decorso del virus nelle strutture attrezzate per la lotta alla pandemia, mentre il sesto è ancora ricoverato alla clinica Villa dei Fiori anche se in un altro reparto.