Follia a Bacoli: minaccia l’ex fidanzata, prende a morsi la madre e prova a strangolare il padre

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È l’ennesimo episodio di violenza quello che si è consumato nella giornata di ieri a Bacoli. La fine di un storia non accettata dal giovane, la morbosa gelosia, poi le aggressioni conclusesi con l’arresto del 25enne dai Carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Il 25enne, ora in carcere in attesa di giudizio, è stato arrestato per atti persecutori, lesioni e minaccia aggravata.

Minaccia l’ex fidanzata e aggredisce genitori, sorella e suocero: arrestato 25enne a Bacoli

È pomeriggio quando uno scambio di messaggi tra il 25enne e la ex fidanzata culmina nell’ennesima minaccia: “Sto venendo sotto casa tua” recita il messaggio, “fai venire anche tuo padre. Vi taglio la testa.” La ragazza spaventata si rivolge al padre, che la raggiunge.

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Vittima dell’aggressione anche la madre del ragazzo, che gli aveva suggerito di lasciare in pace la ragazza. I due discutono, poi il ragazzo spintona la madre che batte la testa contro il bracciolo del divano, le morde il braccio ed esce di casa.

Mentre l’anziana si fa portare al pronto soccorso da alcuni parenti, l’arrestato si presenta in scooter sotto casa dell’ex. Ha con sé un coltello da cucina. Incontra l’ex suocero, anch’egli armato ma di mazza da baseball, poi la colluttazione. Coinvolto anche un passante che interviene nello scontro rimanendo fortunatamente illeso.

Da lì il giovane si sposta sotto casa della sorella, porta con sé ancora l’arma: vuole aggredire anche la ragazza. Manda in frantumi il portone, insulta e minaccia gli altri residenti per poi scappare. Poi l’ultima tappa: si reca nel pronto soccorso dove è stata portata la madre, incrocia il padre e scatta l’ultima aggressione. Lo schiaffeggia, lo spinge a terra e tenta di strangolarlo. Poi la fuga. Allertati, i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Pozzuoli, quelli delle stazioni di Monteruscello e Licola lo troveranno poco dopo.