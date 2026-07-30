Incidente mortale a Teverola, addio al 24enne Francesco Pio

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Mercoledì si è verificato un drammatico incidente lungo via Nazionale Appia, nel tratto di Teverola, in cui ha perso la vita Francesco Pio D’Anna. Un’ambulanza del 118, in transito verso Casal di Principe per un altro intervento, si è trovata a passare proprio sul luogo del sinistro alle ore 13 circa . I soccorritori hanno immediatamente interrotto la marcia per prestare i primi aiuti al 24enne.

Sul posto è giunta in pochi minuti anche l’automedica della postazione 118 di Capua, come riportato da CasertaNews. Purtroppo, nonostante la tempestività dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Il 24enne era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto nel tragico impatto.

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Cordoglio per la morte di Francesco Pio D’Anna

Profondo il cordoglio delle istituzioni locali. Il sindaco di San Cipriano d’Aversa, Vincenzo Caterino, ha espresso il proprio dolore con un messaggio: “Ci sono notizie che lasciano senza parole. La scomparsa del giovane Pio Francesco D’Anna ha spezzato il cuore di tutta la nostra comunità. San Cipriano d’Aversa piange uno dei suoi figli. Un ragazzo giovane, la cui perdita lascia un vuoto che nessuna parola riesce a colmare. Alla sua famiglia, agli amici e a chi gli voleva bene, l’Amministrazione Comunale si stringe con tutto l’affetto e la vicinanza. Ciao Pio.”