Formazioni Torino-Napoli, tegola per gli azzurri: Hojlund e McTominay out per infortunio
Formazioni Torino-Napoli, tegola per gli azzurri: Hojlund e McTominay out per infortunio

Il Napoli riparte dopo la sosta per le nazionali. Antonio Conte costretto a rivoluzionare la squadra: fuori Højlund e McTominay, spazio dal primo minuto a Neres e Lucca, mentre Spinazzola ritrova una maglia da titolare sulla fascia. Il Torino risponde con la coppia offensiva Simeone–Addams, pronta a mettere in difficoltà la retroguardia azzurra.

Notizia dell’ultim’ora: McTominay è indisponibile a causa di un trauma contusivo alla caviglia sinistra, mentre Højlund deve fermarsi per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

Il match sarà trasmesso in diretta sull’app DAZN e su ZONA DAZN (canale 214 del telecomando Sky) a partire dalle ore 17:00.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-4-2): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Neres; Anguissa; Gilmour; Spinazzola; De Bruyne, Lucca. Allenatore: Conte.

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asslani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni

