Protesta degli autotrasportatori, il Governo approva il decreto sui carburanti

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Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto urgente in merito alle misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca. “Abbiamo ha inserito norme per recuperare da subito 50 milioni di euro per il credito d’imposta sullo sconto sui carburanti portandolo a 480 milioni di euro. Altri 60 milioni arriveranno per i primi di settembre fino a ottobre“, ha dichiarato il vice ministro Infrastrutture Edoardo Rixi.

“Esprimo solidarietà alle imprese agricole del sud Italia ma non dobbiamo dimenticare che c’è una crisi internazionale. Abbiamo autorizzato le Regioni per usare fondi per intervenire sul gasolio e su altre emergenze come sui fertilizzanti“, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

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