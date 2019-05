Francesca scopre di avere 6 fratelli grazia a Facebook: la storia ha commosso l’Italia

A 75 anni ha scoperto di avere sei fratelli e di essere sarda, perlomeno in parte. È una storia incredibile quella pubblicata dal Tirreno, il quotidiano di Livorno , che ha raccontato la vicenda di Francesca Trivella, 75enne toscana, che è stata contattata su Facebook dai fratelli che non sapeva di avere. La storia, infatti, inizia quando Francesca stava per nascere.

Suo padre era il militare sardo Francesco Diana che era pronto a sposare la madre di Francesca salvo poi essere costretto rimandare le nozze per colpa dell’assenza di alcuni documenti. L’uomo, dunque, dalla Toscana ritornò in Sardegna. Ma non potè compiere il viaggio inverso perché venne spedito in Russia nella disastrosa campagna di appoggio alle truppe nazista. Di Francesco Diana non si seppe nulla per tre anni e la sua promessa lo diede per morto. Ebbe comunque la piccola Francesca e si unì ad un altro uomo. E quando il militare, anni dopo, riuscì finalmente a ritornare in Italia si precipitò in Toscana per ritrovare la sua promessa sposa che vide però con un altro uomo e quindi, decise di lasciar perdere e di ritornare in Sardegna.

La madre di Francesca, però, aveva spedito una foto della piccola alla sorella del militare. La donna tenne per se la prova dell’esistenza di una nipote. La svelò solo dopo la morte del fratello, che si era sposato e che aveva avuto sei figli. I fratelli di Francesca, dunque, scoprirono di avere una sorella di cui però non sapevano nulla se non il cognome, scritto dietro la foto. Grazie a Facebook, e alla paziente ricerca tra tutti i “Trivella” d’Italia, la famiglia si è finalmente riunita.