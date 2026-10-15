Quasi 1 kg e mezzo di droga a Monte di Procida, pusher beccato all’uscita del casolare

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Questa notte a Monte di Procida i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un 52enne del posto, Michele Guardascione (nato a Pozzuoli il 20/02/1974).

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a via Petrara e perquisito. Il 52enne è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche in un vicino casolare diroccato dal quale l’uomo era uscito poco prima.

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Lì sono stati trovati 6 panetti di hashish per un peso complessivo di 464 grammi. Sequestrate anche 18 buste con dentro 875 grammi di marijuana.

Il 52enne è trasferito in carcere.

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Servizio anti droga per i carabinieri della stazione di Bacoli che hanno arrestato il 40enne Ernesto Sansone, napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era fuggito al controllo dei carabinieri a Bacoli mentre cedeva delle dosi di droga ad alcuni clienti.

I militari – avviate le indagini – sono riusciti a rintracciare il 40enne in un appartamento di Varcaturo. Rinvenuti e sequestrati 750 grammi di cocaina, 31 grammi di marijuana e 52 grammi di hashish.

Trovato anche un libro mastro per l’attività illecita. L’uomo è stato trasferito in carcere.