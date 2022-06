Frattamaggiore, denunciati genitori di un 11enne: non controllavano il figlio

I carabinieri della Stazione di Frattamaggiore hanno effettuato, in concerto con gli istituti scolastici, un’attività di controllo sul fenomeno della dispersione scolastica. Circa 30 ragazzi in età scolare sono risultati non in regola con la frequenza alle lezioni, ma, dopo un’opera di sensibilizzazione condotta anche dai servizi sociali comunali, quasi tutti sono tornati tra i banchi. Solo uno ragazzo di 11 anni ha proseguito con le assenze. Entrambi i genitori sono stati denunciati.

L’abbandono scolastico in Campania

La Campania è la seconda regione in Italia per numero di ragazzi che hanno lasciato precocemente la scuola (18,1% contro il tasso nazionale del 13,8%) e ha una percentuale del 27,5% di minori in povertà relativa (contro il 22,3% della media nazionale). Tra i bambini e i ragazzi che vivono in condizioni di disagio è ancora elevato il rischio di dispersione: le scuole secondarie di secondo grado in Campania sono colpite da un tasso di abbandono del 5,06%, più basso solo di quello della Sardegna su un dato nazionale del 4,3% e per l’1,03% nelle scuole secondarie di primo grado, il secondo più alto dopo la Sicilia su un dato nazionale dello 0,83%. (Fonte: Atlante dell’infanzia a rischio, Save The Children).

Non è facile definire con certezze di che cosa sia conseguenza il fenomeno della dispersione scolastica, anche perché́ spesso si tratta di numerosi fattori non necessariamente connessi ma che finiscono per incidere sull’esperienza formativa dei ragazzi in età di obbligo scolastico, ma è impossibile negare che esso sia causa di un complessivo deperimento del capitale umano tale da incidere in maniera profondamente negativa sul futuro del Paese.