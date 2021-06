Questa notte, intorno alle 2, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno notato e inseguito uno scooter con targa attaccata con nastro adesivo e tre persone a bordo. L’episodio è accaduto in via Galileo Ferraris: i tre, nel tentare la fuga, hanno invertito la marcia con una manovra azzardata e sono finiti contro lo spartitraffico. Tutti e tre sono finiti a terra e uno di loro nel cercare di fuggire a piedi è stato investito da un altro scooter di passaggio. Sono così finiti in manette, arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, Ciro Montella (20 anni), Giuseppe Cerreto (19 anni) e Saverio Garofalo (20 anni), tutti gli Torre del Greco. Montella, quello investito, è stato trasportato all’Ospedale del Mare e refertato con 5 giorni di prognosi per escoriazioni varie. Sono stati sottoposti ai domiciliari e sono in attesa di giudizio.

