Le parole degli artisti napoletani al funerale di James Senese

PUBBLICITÀ

Stamattina tanti artisti napoletani hanno voluto dare l’ultimo omaggio a James Senese. Nino D’Angelo, Enzo Avitabile, Peppe Lanzetta, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato, Dario Sansone dei Foja e Ciccio Merolla sono stati presenti ai funerali che si sono tenuti alla Parrocchia Santa Maria dell’Arco di Miano

Le interviste agli artisti napoletani al funerale di James Senese

Nino D’Angelo

Peppe Lanzetta

Enzo Avitabile

Tony Esposito e Tullio De Piscopo

Eugenio Bennato e Enzo Gragnaniello

Ciccio Merolla e Dario Sansone dei Foja