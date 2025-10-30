Stamattina tanti artisti napoletani hanno voluto dare l’ultimo omaggio a James Senese. Nino D’Angelo, Enzo Avitabile, Peppe Lanzetta, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato, Dario Sansone dei Foja e Ciccio Merolla sono stati presenti ai funerali che si sono tenuti alla Parrocchia Santa Maria dell’Arco di Miano
Le parole degli artisti napoletani al funerale di James Senese
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.
