Il documentario ‘Storie di donne, uomini e comunità’ in sala a Casa Cinema a Napoli

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Storie di donne, uomini e comunità è il documentario diretto da Paola Traverso e Vincenzo Franceschini. Il film sarà proiettato a Napoli il prossimo 28 aprile alle ore 19 a Casa Cinema, nell’ambito del tour nazionale che lo sta portando nelle principali città italiane.

La pellicola è stata protagonista al Parlamento Europeo di Bruxelles dove è stato presentato lo scorso 15 aprile con una proiezione speciale. La tappa di Napoli rappresenta un momento particolarmente significativo del tour, portando il racconto di queste esperienze in un territorio da sempre attento ai temi della comunità, della partecipazione e della rigenerazione urbana.

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Storie di donne, uomini e comunità

Storie di donne, uomini e comunità nasce da un cammino lungo e irregolare, tra territori segnati dal silenzio e dalla resistenza quotidiana. Il documentario nasce da un viaggio – fisico, poetico e politico – tra paesi e città segnati dall’abbandono, dalla crisi produttiva, dalla marginalità geografica e sociale. Eppure, proprio in questi spazi, si incontrano forme nuove di coabitazione, impresa, cura del territorio e dei legami.

Il Teatro Povero di Monticchiello tra le colline senesi, la comunità di Ture Nirvane tra le Alpi liguri, un’agorà nel cuore di Genova strappata al degrado dalla cooperativa Il Ce.Sto, un’edicola recuperata nel quartiere Barca di Bologna, una cooperativa pioniera delle energie rinnovabili e custode di un apiario di comunità a Melpignano, una bolla trasparente come dimora sotto le stelle dei boschi pugliesi, una periferia di Brindisi aperta a nuove sfide.

Cosa lega questi luoghi distanti?

La ricerca di donne, uomini e comunità diverse che rispondono a una medesima esigenza: ricostruire legami e immaginare un futuro condiviso attraverso una rinascita collettiva.

In un mondo in crisi in cui sembra che il nuovo non possa nascere, un film che attraversa l’Italia senza mappe predefinite, per restituire voce a chi sceglie, ogni giorno, di non aspettare il cambiamento ma di renderlo attuale e possibile.

La produzione del documentario

Il film segna inoltre il debutto ufficiale della Gigante Cinema Distribution nel campo della distribuzione indipendente. Al progetto hanno contribuito attivamente la FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema) e numerose cooperative e realtà locali, tra cui Il Ce.Sto (Genova), Ture Nirvane (Liguria), Legami di comunità (Brindisi) e Comunità Cooperativa Melpignano (Puglia).

L’opera è stata prodotta da TCC Teatro Cooperativa, Il Gigante e Big Bang Production. Il documentario è stato realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Campania, Film Commission Regione Campania e Genova-Liguria Film Commission, in associazione con Il Ce.Sto e con il supporto di Apulia Film Commission, Coopfond e Legacoop Emilia-Romagna.