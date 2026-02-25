Fuochi d’artificio e palloncini all’uscita della bara di Luciano Capasso a Qualiano

PUBBLICITÀ

Si sono tenuti oggi pomeriggio i funerali di Luciano Capasso nella Parrocchia Santissima Immacolata a Qualiano. Durante la cerimonia funebre, il feretro del 25enne è stato depositato ai piedi dell’altare avvolto in una bandiera Tricolore. All’esterno della chiesa gli amici hanno affisso gli striscioni in memoria del giovane scomparso in Svizzera. Fuochi d’artificio e palloncini bianchi hanno dato l’ultimo saluto a Luciano al momento dell’uscita della bara dalla chiesa.

L’omelia di don Francesco ai funerali di Luciano Capasso

Toccante l’omelia pronunciata dal parroco Francesco Martino: “Giornata diversa, oggi su indicazioni della mamma Raffaela è un matrimonio e non un funerale. Una festa per la laurea, che stava per raggiungere Luciano. È come se lui oggi si stesse sposando. Ha desiderato mettere i piedi quasi sulle nuvole e oggi ci è riuscito. Oggi in noi qualcosa si spezza, soprattutto in chi ha i capelli bianchi. Dalle indagini si capirà chi eventualmente doveva fare e non ha fatto“.

Il dramma di Luciano Capasso

Domenica si è conclusa in tragedia la vicenda riguardante il 25enne è stato trovato morto sulle montagne di Saint Moritz a circa 2700 metri di quota. Il giovane, che lavorava come autista per il Badrutt’s Palace Hotel della nota località montana in Svizzera ed ex militare, aveva approfittato del giorno libero dal lavoro per fare un’escursione in montagna. Luciano era molto esperto, frutto della sua esperienza militare, ed era equipaggiato con la necessaria attrezzatura.

La dedica della mamma a Luciano Capasso

“Le vette hanno preso il tuo coraggio, ma non la tua memoria che resterà per sempre con noi. Il tuo sorriso, la tua risata, il tuo grande cuore vivranno per sempre… incancellabili. La tua avventura continua nei nostri cuore perché nulla finisce e tu sei lì tra le vette che tanto amavi. Per sempre mamma”. Sono queste le parole accorate scritte dalla mamma di Luciano.