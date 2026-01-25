PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaFurto da oltre 100mila, colpita un'azienda a Secondigliano: il video
Senza categoria

Furto da oltre 100mila, colpita un’azienda a Secondigliano: il video

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Un furto di ingenti proporzioni è stato messo a segno nelle ultime ore ai danni della Rosito Group srl, impresa in via Cassano, nel quartiere Secondigliano a Napoli. Il colpo, avvenuto all’interno di un capannone industriale al civico 302, avrebbe causato un danno economico superiore ai 100mila euro.
Secondo le prime ricostruzioni, ignoti si sono introdotti nella struttura riuscendo ad aggirare tutti i sistemi di sicurezza. Dal capannone sono stati sottratti attrezzature da lavoro, due furgoni aziendali e due computer iMac, materiali fondamentali per l’attività quotidiana dell’azienda.

 

Le modalità del furto fanno ipotizzare un’azione particolarmente organizzata: i responsabili avrebbero utilizzato un telecomando per il cancello automatico, una chiave speciale per l’apertura delle serrande e una chiavetta RDI per la disattivazione dell’impianto di allarme. Un dettaglio che lascia pensare a una conoscenza approfondita della struttura e dei suoi sistemi di protezione.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. La Polizia Scientifica ha effettuato rilievi tecnici all’interno e all’esterno del capannone, alla ricerca di tracce utili all’identificazione dei responsabili. Sono in corso accertamenti anche su eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.
L’episodio ha destato forte preoccupazione nel quartiere e tra le attività produttive della zona, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza delle aree industriali e artigianali della città.
Le indagini proseguono.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati