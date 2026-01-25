Furto da oltre 100mila, colpita un’azienda a Secondigliano: il video

PUBBLICITÀ

Un furto di ingenti proporzioni è stato messo a segno nelle ultime ore ai danni della Rosito Group srl, impresa in via Cassano, nel quartiere Secondigliano a Napoli. Il colpo, avvenuto all’interno di un capannone industriale al civico 302, avrebbe causato un danno economico superiore ai 100mila euro.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti si sono introdotti nella struttura riuscendo ad aggirare tutti i sistemi di sicurezza. Dal capannone sono stati sottratti attrezzature da lavoro, due furgoni aziendali e due computer iMac, materiali fondamentali per l’attività quotidiana dell’azienda.

Le modalità del furto fanno ipotizzare un’azione particolarmente organizzata: i responsabili avrebbero utilizzato un telecomando per il cancello automatico, una chiave speciale per l’apertura delle serrande e una chiavetta RDI per la disattivazione dell’impianto di allarme. Un dettaglio che lascia pensare a una conoscenza approfondita della struttura e dei suoi sistemi di protezione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. La Polizia Scientifica ha effettuato rilievi tecnici all’interno e all’esterno del capannone, alla ricerca di tracce utili all’identificazione dei responsabili. Sono in corso accertamenti anche su eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio ha destato forte preoccupazione nel quartiere e tra le attività produttive della zona, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza delle aree industriali e artigianali della città.

Le indagini proseguono.

