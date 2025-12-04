PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

Furto di scooter in pieno giorno al Vomero, ladro ripreso dalle telecamere

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Furto in pieno giorno quello avvenuto nel pomeriggio dello scorso 2 dicembre in Viale Michelangelo, al Vomero, dove un cittadino ha visto sottrarsi lo scooter acquistato con grandi sacrifici per il figlio. Il furto è stato documentato con un video dai sistemi di sorveglianza, trasformando un oggetto di duro lavoro e speranza in un simbolo dell’impotenza contro la criminalità.

La vittima ha immediatamente sporto denuncia e si è rivolta al Deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, per chiedere un intervento immediato sulla drammatica situazione. “È un dolore e una rabbia indescrivibile,” ha dichiarato il cittadino. “Questo motorino l’ho comprato con tanti sacrifici. I ladri agiscono a tutte le ore, in qualsiasi zona. Il nostro Paese è diventato l’Eldorado di ladri e criminali, hanno vita facile per l’eccessiva impunità e la cronica mancanza di agenti sul territorio. Chiediamo sicurezza e giustizia, non possiamo essere lasciati soli”.

Il Deputato Francesco Emilio Borrelli, assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti, confermando la sua vicinanza alla vittima, ha commentato: “Siamo di fronte a un’emergenza costante che non possiamo più tollerare. L’escalation di furti, dalle auto agli scooter, in pieno giorno e in quartieri residenziali, è il segnale di uno Stato che non riesce a garantire la sicurezza di base ai suoi cittadini. La percezione di impunità è altissima, alimentata da un sistema che spesso non punisce in modo esemplare. Serve un massiccio incremento del personale delle Forze dell’Ordine e un piano di controllo del territorio H24. Non è possibile che i cittadini onesti debbano vivere nella paura, mentre i criminali hanno vita facile. Pretendiamo risposte immediate dal Ministero dell’Interno per riportare la legalità e la serenità nelle nostre strade”.

Borrelli, Nasti e Bonetti si impegnano a portare il caso all’attenzione delle istituzioni competenti, chiedendo un rafforzamento urgente delle misure di prevenzione e repressione in tutta l’area urbana.

