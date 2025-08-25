Furto nel cantiere a Giugliano, arrestati i 4 ‘specialisti’

PUBBLICITÀ

All’alba sono tutti indaffarati in un cantiere in via Selva Piccola, impegnati a sottrarre alla struttura materiale edilizio. Qualcuno, però, li ha notati e ha composto il 112. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono arrivati in pochi minuti. Inutile il tentativo di fuga.

Si tratta di Francesco Sarnataro, Enrico Ventola, Pasquale Caiazzo e Antonio Castellano, tutti già noti alle forze dell’ordine. Sono ora in attesa di giudizio, risponderanno di furto aggravato. Sul loro furgone, prima di fuggire, avevano caricato 14 scanni e 30 tavole metalliche. Alla fine sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri.

I nomi degli arrestati dopo il furto nel cantiere a Giugliano

SARNATARO FRANCESCO, NATO A NAPOLI IL 26.02.1989

VENTOLA ENRICO, NATO A NAPOLI IL 02.01.1997

CAIAZZO PASQUALE, NATO A NAPOLI IL 19.01.1964

CASTELLANO ANTONIO, NATO A NAPOLI IL 27.09.2004