PUBBLICITÀ
HomeCronacaFurto nel cantiere a Giugliano, arrestati i 4 'specialisti'
CronacaCronaca localePrimo Piano

Furto nel cantiere a Giugliano, arrestati i 4 ‘specialisti’

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Furto nel cantiere a Giugliano, arrestati i 4 'specialisti'
Furto nel cantiere a Giugliano, arrestati i 4 'specialisti'
PUBBLICITÀ

All’alba sono tutti indaffarati in un cantiere in via Selva Piccola, impegnati a sottrarre alla struttura materiale edilizio. Qualcuno, però, li ha notati e ha composto il 112. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono arrivati in pochi minuti. Inutile il tentativo di fuga.

Si tratta di Francesco Sarnataro, Enrico Ventola, Pasquale Caiazzo e Antonio Castellano, tutti già noti alle forze dell’ordine. Sono ora in attesa di giudizio, risponderanno di furto aggravato. Sul loro furgone, prima di fuggire, avevano caricato 14 scanni e 30 tavole metalliche. Alla fine sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri.

PUBBLICITÀ

I nomi degli arrestati dopo il furto nel cantiere a Giugliano

SARNATARO FRANCESCO, NATO A NAPOLI IL 26.02.1989

VENTOLA ENRICO, NATO A NAPOLI IL 02.01.1997

CAIAZZO PASQUALE, NATO A NAPOLI IL 19.01.1964

CASTELLANO ANTONIO, NATO A NAPOLI IL 27.09.2004

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati