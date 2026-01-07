Furto nel cantiere al Vomero, ladro beccato mentre trascinava la refurtiva

PUBBLICITÀ

La scorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in vico Cacciottoli per la segnalazione di furto in un cantiere ubicato all’interno di un’area condominiale.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, anche grazie alle descrizioni fornite, hanno individuato il predetto mentre tentava di darsi alla fuga, trascinando con sé del materiale elettrico precedentemente asportato dal cantiere.

Pertanto, gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato dopo una colluttazione, trovandolo in possesso, oltre che del materiale elettrico, anche di un coltello serramanico con una lama di 8 cm.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.