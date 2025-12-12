Furto nel garage del papà di Martina Carbonaro, banditi senza scrupoli

“Come devo stare? Io sto male perché oggi era il primo giorno di scuola e lei non ci va più perché questo ragazzo ha fatto questa tragedia a mia figlia”, così ha esordito in diretta ai microfoni di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Marcello Carbonaro, il padre di Martina uccisa a maggio scorso dall’ex fidanzato ad Afragola.

“Non so come descriverlo, è stato un mostro, un assassino, peggio di satana”, ha poi proseguito il papà in riferimento ad Alessio, che avrebbe ucciso la giovane 14enne con un sasso colpendola ben quattro volte alla testa, come rivelato dai risultati resi noti nei giorni scorsi dall’autopsia.