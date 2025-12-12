Furto nel garage del papà di Martina Carbonaro, banditi senza scrupoli

Furto stanotte nel garage dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal fidanzato 19enne Alessio Tucci. I ladri hanno portato via gli attrezzi di lavoro del papà della ragazzina vittima di femminicidio ma non l’auto nella quale c’erano anche le chiavi d’accensione. Nel garage la famiglia aveva riposto anche gli striscioni e i manifesti utilizzati per le iniziative in ricordo dalla ragazza.
“Un assassino, peggio di Satana”, il dolore del papà di Martina Carbonaro
“Come devo stare? Io sto male perché oggi era il primo giorno di scuola e lei non ci va più perché questo ragazzo ha fatto questa tragedia a mia figlia”, così ha esordito in diretta ai microfoni di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Marcello Carbonaro, il padre di Martina uccisa a maggio scorso dall’ex fidanzato ad Afragola.
“Non so come descriverlo, è stato un mostro, un assassino, peggio di satana”, ha poi proseguito il papà in riferimento ad Alessio, che avrebbe ucciso la giovane 14enne con un sasso colpendola ben quattro volte alla testa, come rivelato dai risultati resi noti nei giorni scorsi dall’autopsia.
“Un assassino, peggio di Satana”, il dolore del papà di Martina Carbonaro