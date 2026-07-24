Furto nel parcheggio di “081 Frattamaggiore”, auto sfondata e borsa rubata

PUBBLICITÀ

Brutta disavventura nella notte nel parcheggio di 081 Frattamaggiore, dove ignoti hanno preso di mira l’auto del responsabile del locale, Carmine Carputo, infrangendo un finestrino e portando via una borsa mentre l’attività era ancora aperta. A denunciare l’accaduto è stato il titolare del locale, Valentino Libro, attraverso un duro post pubblicato sui social, nel quale ha definito l’episodio “vergognoso e inaccettabile”.

“Quello che è accaduto questa notte nel parcheggio di 081 Frattamaggiore è vergognoso e inaccettabile. Mentre il locale era ancora aperto, qualcuno ha sfondato il vetro dell’auto del responsabile nonché mio amico Carmine Carputo per rubare una borsa. Un gesto da vigliacchi, compiuto da chi pensa di poter fare quello che vuole senza subirne le conseguenze”, ha scritto Libro.

PUBBLICITÀ

Il titolare ha poi annunciato un immediato rafforzamento delle misure di sicurezza, assicurando la piena collaborazione con le forze dell’ordine per risalire agli autori del furto. “Da questo momento aumenteremo ulteriormente i controlli, potenzieremo la videosorveglianza e metteremo a disposizione delle forze dell’ordine ogni immagine utile per identificare i responsabili”, ha aggiunto.

Infine, un messaggio diretto a chi dovesse pensare di colpire ancora il locale: “Difenderemo il nostro lavoro, i nostri collaboratori e i nostri clienti con ogni mezzo consentito dalla legge. Chi ha commesso questo gesto farà i conti con la giustizia. E chi pensa di poter ripetere una cosa del genere sappia che da oggi troverà un livello di attenzione completamente diverso. Chi sbaglia, paga”. Sull’episodio sono attesi gli accertamenti delle forze dell’ordine, che potranno avvalersi anche delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili del furto.