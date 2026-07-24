Abusi edilizi e scarichi non autorizzati, sequestrato il “Twin Peaks” a Casacelle: sei denunciati

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Prosegue l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio e commerciale da parte della Polizia Municipale di Giugliano in Campania. Nell’ambito dei controlli sul territorio, gli agenti hanno sequestrato il centro sportivo “Twin Peaks”, riconducibile a un’associazione sportiva dilettantistica (ASD).

La struttura, estesa su un’area di circa 8mila metri quadrati, occupava diverse particelle catastali ed era destinata a campi di calcio, campi di calcetto e parcheggio. Nel dettaglio, all’interno del complesso erano presenti un campo da calcio, due campi da calcetto in erba sintetica, un’area parcheggio asfaltata di circa 2.300 metri quadrati, completa di segnaletica e illuminazione, oltre a diversi locali in muratura adibiti a uffici, depositi e spogliatoi.

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Al termine degli accertamenti, sei persone, tra proprietari e gestori della struttura, sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per abusi edilizi, cambio di destinazione d’uso e scarichi non autorizzati, in concorso tra loro. Nei prossimi giorni l’Ufficio Tecnico comunale emetterà un’ordinanza di demolizione per tutte le opere abusive riscontrate, essendo già stato informato dell’esito delle verifiche. L’operazione rientra nelle attività della Polizia Municipale di Giugliano finalizzate a prevenire e reprimere i reati che compromettono il territorio e ne deturpano il paesaggio.