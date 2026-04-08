Furto nella notte da J3 Sushi a Frattamaggiore, banditi in fuga con gli spicci

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Furto nella notte da J3 Sushi a Frattamaggiore. Ignoti, come si evince dalle videocamere di sorveglianza, hanno tagliato la serranda con un flex per poi introdursi all’interno dell’attività. I malviventi, una volta dentro, hanno usato un piede di porco per forzare la cassa riuscendo a scappare con un misero bottino. Come spiegato dai titolari suo social, infatti, all’interno del negozio erano presenti soltanto pochi spicci: “Ad oggi le piccole attività non hanno soldi da lasciare nei locali! Create solo danni e non lo capirete mai!“.

Il post social del titolari

“Tanti sacrifici per nulla!

Svegliarsi quasi alle 4 del mattino per correre al locale e ritrovarlo così..

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Stanotte abbiamo ricevuto un furto!

Dal video si vede come hanno forzato la serranda tagliandola con un flex in una via di passaggio.. distruggendo e portando via quei pochi spicci in cassa, recando più danni tra attrezzature e banconi che di bottino!

Ad oggi le piccole attività non hanno soldi da lasciare nei locali! Create solo danni e non lo capirete mai!

Ci vogliono più controlli sul territorio!

l’unica cosa da fare adesso è rimboccarci le maniche e tornare a lavorare sodo!”.