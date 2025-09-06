PUBBLICITÀ
Furto nell’ottica a Napoli, banditi in fuga con centinaia di occhiali di lusso

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 5 del mattino, lo store Officine Ottiche Group di via Maurizio De Vito Piscicelli, nel quartiere Arenella a Napoli, è stato preso di mira da alcuni banditi. In pochi minuti i ladri, dopo aver forzato la porta blindata e spezzato i catenacci, sono riusciti a introdursi all’interno dell’attività portando via centinaia di occhiali di lusso. Il valore del bottino è ingente.

I malviventi sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Dai filmati si evince come ad agire fossero almeno in due. Una volta all’interno del negozio, hanno sottratto velocemente tutti gli occhiali dagli scaffali prima di darsi alla fuga una volta scattato l’allarme. Indagini in corso per risalire all’identità dei colpevoli.

