Furto all’interno di un’auto nei pressi del McDonald’s di Frignano. È l’allarme lanciato nella serata di ieri, domenica 30 agosto, da un utente attraverso i gruppi social, dove è stata segnalata la spiacevole disavventura.
Furto vicino al McDonald’s nell’Agro Aversano, ladri “devoti” scassinano l’auto e rubano una Bibbia
Secondo quanto riferito, i ladri avrebbero forzato la vettura riuscendo ad accedere all’abitacolo e a portare via alcuni oggetti presenti all’interno. Tra questi anche una Bibbia foderata in pelle nera, che per la proprietaria non avrebbe soltanto un valore materiale, ma rappresenterebbe soprattutto un importante cimelio di famiglia, legato a ricordi e affetti personali.
Da qui l’appello rivolto direttamente agli autori del furto: restituire almeno la Bibbia, un oggetto dal particolare valore affettivo per la proprietaria e che, al di là del suo valore economico, rappresenta un ricordo di famiglia.