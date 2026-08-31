HomeCronacaFurto vicino al McDonald's nell'Agro Aversano, ladri "devoti" scassinano l'auto e rubano...
CronacaCronaca locale

Furto vicino al McDonald’s nell’Agro Aversano, ladri “devoti” scassinano l’auto e rubano una Bibbia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Furto vicino al McDonald's nell'Agro Aversano, ladri
Furto vicino al McDonald's nell'Agro Aversano, ladri "devoti" scassinano l'auto e rubano una Bibbia
PUBBLICITÀ

Furto all’interno di un’auto nei pressi del McDonald’s di Frignano. È l’allarme lanciato nella serata di ieri, domenica 30 agosto, da un utente attraverso i gruppi social, dove è stata segnalata la spiacevole disavventura.

Furto vicino al McDonald’s nell’Agro Aversano, ladri “devoti” scassinano l’auto e rubano una Bibbia

Secondo quanto riferito, i ladri avrebbero forzato la vettura riuscendo ad accedere all’abitacolo e a portare via alcuni oggetti presenti all’interno. Tra questi anche una Bibbia foderata in pelle nera, che per la proprietaria non avrebbe soltanto un valore materiale, ma rappresenterebbe soprattutto un importante cimelio di famiglia, legato a ricordi e affetti personali.

PUBBLICITÀ

Da qui l’appello rivolto direttamente agli autori del furto: restituire almeno la Bibbia, un oggetto dal particolare valore affettivo per la proprietaria e che, al di là del suo valore economico, rappresenta un ricordo di famiglia.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ