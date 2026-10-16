Sequestrata un’officina di fabbro ad Afragola, le immagini del blitz

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La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato le attività di controllo del territorio finalizzate a tutelare salute dei cittadini ed a reprimere il fenomeno della cosidetta Terra dei Fuochi. Nel corso delle attività di pattugliamento del territorio gli Agenti diretti personalmente dal Comandante Piricelli si sono portati in Via Rosario dove nascosta all’interno di un palazzo era in esercizio una attività di fabbro.

Dalla ispezione dei luoghi e dal controllo documentale all’interno del cortile sono stati rinvenuti oltre alle attrezzature per attività di fabbri ed ai macchinari utili all’esercizio del mestiere enormi quantità di rifiuti sparsi ed all’interno di un manufatto di circa 100 mq sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti vari misti a bustoni.

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L’attività è risultata essere in esercizio priva delle autorizzazioni ambientali e di qualsiasi contratto per lo smaltimento dei rifiuti. L’attività di fabbro ed il manufatto attiguo sono stati posti sotto sequestro di Polizia Giudiziaria, il titolare denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.