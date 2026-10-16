Choc al funerale, 15enne creduta morta si risveglia nella bara davanti ai parenti

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Una ragazza di 15 anni, creduta morta dai familiari, si è improvvisamente risvegliata nella bara mentre veniva celebrato il suo funerale in Guatemala. La vicenda, immortalata in un video diventato virale sui social, ha avuto luogo nel villaggio di El Jocote. Qui Abraham, pastore evangelico e padre della giovane, aveva dichiarato morta la figlia Yuleidy Ixcotoyac, dopo aver perso conoscenza mentre veniva accompagnata in un centro medico.

Il malore della 15enne

Secondo il racconto del padre, la figlia aveva cominciato a sentirsi male durante la notte. Aveva così deciso di accompagnarla in auto verso una struttura sanitaria, ma durante il tragitto, nei pressi di San Pedro, credeva che la ragazza avesse smesso di respirare. Non riuscendo più a sentirle il polso, aveva interrotto il viaggio ed era tornato a casa. La famiglia aveva quindi acquistato una bara e organizzato il funerale appena otto ore dopo il malore.

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Il risveglio durante il funerale in Guatemala

Durante la veglia funebre, la madre della giovane, Lesvia Rios, aveva percepito alcuni movimenti all’interno della bara. “Continuavo a dire che era viva, che non era morta. Mentre piangevo sopra la bara, abbiamo aperto la finestrella e lei si muoveva. Si stava svegliando e improvvisamente si è messa seduta“, ha raccontato la donna ai media locali. Tra l’incredulità dei presenti, la ragazza ha ripreso a parlare ed è stata aiutata dai familiari a uscire dalla bara, mentre sullo sfondo si sentivano le grida di “alleluia“. La 15enne ha poi raccontato di aver avvertito un forte dolore al petto prima di perdere conoscenza: “Il cuore ha cominciato a farmi molto male, lo sentivo pesante e poi è diventato tutto buio, come se fossi svenuta“. Yuleidy, ora cosciente e in convalescenza a casa, ha detto di “ringraziare Dio” per essere viva. Le autorità sanitarie guatemalteche non hanno finora commentato l’accaduto.

