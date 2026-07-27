Gioco a distanza, Napoli tra le prime province d’Italia: come funziona il poker regolamentato

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Il gioco a distanza pesa in modo tutt’altro che marginale nell’area napoletana. Secondo il Libro nero dell’azzardo curato da Cgil e Federconsumatori sui dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Napoli e provincia figurano tra le prime province italiane per gioco d’azzardo online, con una spesa pro capite di 2.929 euro l’anno riferita al 2023, ben oltre la media nazionale. Dietro quei numeri c’è uno dei comparti più regolati del digitale italiano, di cui il poker online rappresenta una delle voci storiche.

Un mercato nato nel 2008 e chiuso ai confini nazionali

Il poker a soldi veri è legale in Italia da quando l’allora AAMS, oggi ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), regolamentò il poker a torneo a distanza nel 2008. Da allora l’offerta si è ampliata, ma la cornice non è cambiata: si gioca solo su piattaforme con concessione statale. La caratteristica meno conosciuta è che si tratta di un mercato chiuso su base nazionale. Ai tavoli siedono esclusivamente utenti in possesso di Codice Fiscale che si collegano dall’Italia, senza alcun accesso al bacino internazionale di giocatori. È una scelta che distingue il modello italiano da quello di altri Paesi europei e che ha effetti concreti sulla liquidità, cioè sul numero di avversari disponibili a ogni orario.

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Identità verificata e software sotto controllo

La chiave di tutto è l’identità. Per aprire un conto di gioco l’operatore deve sapere chi ha davanti, con la procedura nota come KYC (Know Your Customer), pensata per tenere lontani i minori e prevenire frodi e riciclaggio. Dal novembre 2025 l’ADM ha ammesso anche lo SPID come strumento di registrazione, accanto alla Carta d’identità elettronica: è la stessa identità digitale coinvolta nel graduale addio allo SPID in favore della CIE che nei prossimi anni interesserà tutti i servizi pubblici.

Sul fronte tecnico, la casualità delle mani e dei tornei è affidata a un generatore di numeri casuali (RNG) certificato da laboratori indipendenti come GLI o BMM Testlabs, secondo le specifiche fissate dall’ADM. Sono controlli che l’utente non vede, ma che definiscono la differenza tra una piattaforma autorizzata e una che non lo è.

Come si riconoscono gli operatori in regola

Proprio perché il perimetro è chiuso e a ogni tavolo siedono solo giocatori verificati, capire quali siti poker online rientrino in questo recinto richiede qualche verifica: le guide che mappano i siti per giocare a poker legalmente in Italia riportano licenza ADM, palinsesto dei tornei e liquidità dei tavoli. Il segnale più immediato resta il logo ADM con il numero di concessione, di norma nel footer del sito.Le differenze tra un operatore e l’altro non sono banali. Alcune piattaforme sviluppano un software proprietario, altre si appoggiano a network condivisi che aggregano il traffico di più concessionari e garantiscono tavoli più popolati. Sopravvive perfino qualche variante tutta italiana, come il 5 Card Draw, il cosiddetto poker all’italiana, ormai raro sul digitale ma ancora richiesto dal pubblico.

Sullo sfondo resta il tema del gioco problematico, seguito da vicino sul territorio: la Regione Campania ha approvato un Piano contro il gioco patologico, con fondi alle Asl per prevenzione e cura e il rafforzamento dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo. La regolamentazione, dalla licenza all’identità certificata, nasce anche per questo: mettere confini chiari a un’attività che, numeri alla mano, nell’area napoletana muove ogni anno miliardi di euro.