Giorgio Armani acquisisce “La Capannina”: un ritorno alle origini nel cuore della Versilia

Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità: Giorgio Armani ha acquisito “La Capannina” di Franceschi, lo storico locale di Forte dei Marmi, simbolo della dolce vita in Versilia fin dal 1929. L’annuncio è stato diffuso oggi attraverso un comunicato stampa della maison, che conferma il passaggio di proprietà e l’avvio di una nuova era per uno dei luoghi più iconici della mondanità italiana.

La decisione, si legge nella nota, ha un forte valore personale per lo stilista: «Per Giorgio Armani, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini e un tributo alla tradizione italiana». Non si tratta solo di un’operazione imprenditoriale, ma di un atto carico di significato emotivo. Fu proprio alla Capannina, negli anni Sessanta, che Armani conobbe Sergio Galeotti, l’amico e socio che avrebbe dato vita con lui all’impero Armani.

«La Capannina è simbolo, da quasi un secolo, della mondanità italiana e crocevia di artisti e intellettuali», prosegue la maison, ricordando come il legame tra Armani e Forte dei Marmi sia profondo e duraturo: la cittadina toscana è da sempre un rifugio personale per lo stilista, un luogo di vacanza e ispirazione.

La nuova gestione firmata Armani entrerà in vigore a partire dall’estate 2026, ma già si immagina come il locale potrà trasformarsi sotto la direzione del Re della moda italiana, mantenendo intatto il suo spirito originale e arricchendolo con l’eleganza e la sobrietà che contraddistinguono il marchio.