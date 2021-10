Giucas Casella qualche sera fa ha fatto una rivelazione molto personale al Grande Fratello Vip, raccontando di aver avuto dei rapporti omosessuali in gioventù.

“Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”.

Giucas Casella: “L’amore è libertà, non c’è niente di male”

Per questo motivo ieri sera Alfonso Signorini lo ha chiamato in disparte e gli ha chiesto spiegazioni a riguardo.

“L’amore è libertà – ha esordito Giucas Casella –. Menomale adesso tutto è cambiato per fortuna! Ai miei tempi le circostanze erano molto diverse, completamente. Se ho avuto solo esperienze occasionali o se mi sono innamorato? No, nessuna storia importante, tutte esperienze. Da quando ero in collegio, poi ero figlio dei fiori, ho fatto il fachiro a Piazza Navona, a Milano.. Nessun retrogusto amaro, anzi, assolutamente no!”

E ancora:

“Perché l’ho raccontato? Perché per me è normale, non bisogna reprimere nulla. Ho avuto tanto dalla vita. Vivevo in una famiglia modesta, ma poi sono diventato Giucas. Ora ho un figlio meraviglioso, James, che è un affermato chirurgo. Lo amo da morire”.