Giugliano archivia un Natale senz’anima, molti eventi flop nonostante i 300mila euro spesi

Era stato annunciato come un Natale sfavillante, “col programma più ricco mai realizzato”, ma ad eventi oramai conclusi il cartellone messo in campo dall’Amministrazione comunale per le festività natalizie 2025 – redatto dal direttore artistico Michele Ippolito – è piaciuto a metà. Innanzitutto non c’è stata una conferenza di presentazione del programma gli eventi sono stati pubblicizzati alla rinfusa via social solo due giorni prima del 6 dicembre, data di accensione dell’albero di Natale in piazza Annunziata, evento seguito da pochi intimi.

Pochi gli appuntamenti che hanno avuto un reale seguito ed apprezzamento da parte della cittadinanza, tra cui sicuramente c’è la mostra dell’artista giuglianese Laura Niola nella chiesa di San Rocco, molto apprezzata dai presenti, alcuni piccoli eventi nelle parrocchie del territorio, lo spettacolo dei Ditelo Voi e l’esibizione di Tony Tammaro in piazza Matteotti il 31 dicembre, seguito dal tradizionale brindisi.

Complice anche le condizioni meterologiche non favorevoli, invece, gli eventi all’aperto di musica e animazione hanno avuto uno scarso coinvolgimento sia al centro che in fascia costiera. Anche le luminarie hanno deluso le aspettative, soprattutto i cittadini del litorale si aspettavano qualcosa in più sia in termini di eventi che di coinvolgimento. “E’ stato un Natale triste – affermano alcuni residenti del litorale. A Licola, Lago Patria e Varcaturo non si è respirata l’aria di Natale. Ci aspettavamo qualcosa in più visto che adesso in Consiglio, a differenza del passato, c’è una folta rappresentanza di consiglieri proveniente dal litorale”. Anche alcuni eventi al chiuso, tra mostre e rappresentanzioni, sono state seguite da pochi intimi. Ad esempio lo spettacolo dell’attore Gianfranco Gallo, per ìl quale sono stati investiti 4mila euro, è stato pressochè un flop, con l’artista apparso anche abbastanza contrariato per il trattamento avuto.

La spesa totale per il cartellone degli eventi natalizi tra i fondi di Città Metropolitana, Camera di Commercio e del Comune (alcuni dei quali attinti dal capitolo di spesa destinato alle politiche sociali) si aggirerebbe intorno ai 300mila euro.

Dall’opposizione vogliono vederci chiaro, c’è stata la richiesta di accesso agli atti per capire nel dettaglio la somma totale investita e le singole spese. “E’ stato un cartellone degli eventi confuso, un accumulo di date, senza di un filo logico. Un vero flop”, attacca Francesco Iovinella di Fratelli d’Italia. “Tra appuntamenti mai realizzati, annunci poco chiari, e spesso situazioni imbarazzanti per gli artisti coinvolti. Eventi costosi e discutibili per qualità e organizzazione che non hanno lasciato nulla al commercio. E nemmeno alla città. Nessun indotto, nessun beneficio. Solo tanta approssimazione. Questa non è una città in festa. È una città abbandonata”, conclude l’esponente di Fratelli d’italia.