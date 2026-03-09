Giugliano in lutto: è scomparso il pastore Enrico Morra

PUBBLICITÀ

La comunità evangelica di Giugliano piange la scomparsa di Enrico Morra, pastore della chiesa locale. La notizia è stata comunicata con profonda commozione dalla comunità cristiana, che ricorda Morra come una figura di grande fede e dedizione.

Per molti anni Enrico Morra è stato un punto di riferimento spirituale per la Chiesa Evangelica di Giugliano e per numerosi credenti del territorio. Uomo di preghiera e servitore instancabile del Vangelo, ha dedicato la sua vita all’annuncio della Parola di Dio e alla crescita spirituale della comunità, distinguendosi per il suo impegno pastorale, la sua umiltà e la sua costante disponibilità verso gli altri.

Nel ricordo della chiesa, Morra viene descritto come un vero pioniere dell’opera evangelica nella città, capace di testimoniare con amore, fedeltà e passione il messaggio cristiano. Il suo ministero ha lasciato un segno profondo nella vita di molte persone che, negli anni, hanno trovato in lui una guida e un esempio concreto di fede vissuta.

Tra i versi biblici che gli erano particolarmente cari, la comunità ha voluto ricordare quello tratto dalla Seconda Lettera ai Corinzi: «E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione del Signore, che è lo Spirito» (2 Corinzi 3:18).

Secondo la comunità evangelica, la certezza della fede cristiana che oggi Morra stia contemplando la gloria del Signore rappresenta un motivo di consolazione per familiari, amici e membri della chiesa che lo hanno conosciuto e amato.

Sarà possibile rendere un ultimo saluto al pastore Enrico Morra presso la Chiesa Evangelica di Giugliano, in via Casacelle 115, dove dalle ore 9:00 sarà allestita la camera ardente. I funerali si terranno alle ore 15:00.

L’editore Sergio Pacilio e tutta la redazione abbracciano con effetto il figlio Antonio.