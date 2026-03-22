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Giugliano in lutto per Mimì ‘e Mezzone, addio al capostipite della Tammurriata

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Giugliano in lutto per Mimì ‘e Mezzone, addio al capostipite della Tammurriata
Giugliano in lutto per Mimì ‘e Mezzone, addio al capostipite della Tammurriata
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È scomparso Domenico Pennacchio, conosciuto a Giugliano come “Mimì ‘e Mezzone”, figura legata alla tradizione popolare, in particolare alla Tammurriata e al carro pasquale portato in strada ogni anno dalla sua famiglia.

Il carro rappresentava un appuntamento ricorrente per la comunità, attraversando quartieri e piazze e coinvolgendo numerosi cittadini. Un’iniziativa che negli anni è diventata parte della vita cittadina, mantenuta anche grazie all’impegno della famiglia Pennacchio. Domenico era tra i partecipanti abituali e contribuiva alla continuità di questa tradizione, oggi portata avanti anche dal nipote Vincenzo Pennacchio.

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A darne notizia sono i familiari: la moglie, il figlio, le figlie, la nuora, i generi, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali si terranno domenica 22 marzo alle ore 16:30 presso la Parrocchia San Massimiliano Kolbe. Al termine della funzione religiosa, la salma sarà trasferita a Castel Volturno.

Il post di cordoglio dell’Amministrazione Comunale

“È con profonda commozione che da Assessore alla Cultura del Comune di Giugliano in Campania, a nome di Diego D’Alterio – Sindaco di Giugliano e dell’intera Amministrazione, porgo le condoglianze alla Famiglia Pennacchio per la perdita di uno dei capostipite della Tammurriata Giuglianese, Domenico Pennacchio, detto ‘Mimí e’ Mezzone’.
A tutti i familiari ed in particolare al nipote Vincenzo Pennacchio, che porta avanti una tradizione ultra centenaria, va la nostra vicinanza, e quella dell’intera Comunità cittadina” scrive Marco Sepe.
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Gianluca Spina
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