Giugliano piange Rosario Palma, il militare aveva 42 anni

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Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Giugliano. Rosario Palma, militare 42enne impegnato nelle battaglie ambientali a Giugliano. Per anni si era battuto per Ponte Riccio, la zona in cui abitava, portando avanti le istanze di un territorio segnato dai roghi tossici e dallo sversamento abusivo di rifiuti. È morto a causa di un male incurabile. Rosario lascia una moglie e due figli. I funerali si terranno lunedì 2 novembre, alle ore 12, nella chiesa di San Matteo Apostolo a Giugliano, a Ponte Riccio. La famiglia ha chiesto di dispensare dai fiori.