Giugliano. Scavi abusivi per la fibra ottica in via Palumbo, diffida e multa alla società

Proseguono senza sosta i controlli sul territorio da parte degli agenti della Polizia Locale di Giugliano, guidati dal Comandante Luigi De Simone, intensificati negli ultimi giorni con l’obiettivo di prevenire violazioni al Codice della Strada e tutelare la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Tra gli interventi più rilevanti, spicca la sanzione inflitta a una società impegnata nella realizzazione della fibra ottica, sorpresa mentre manometteva la sede stradale senza autorizzazione. L’episodio si è verificato in via A. Palumbo, dove gli agenti hanno accertato l’esecuzione di uno scavo longitudinale effettuato con mezzi d’opera, in totale assenza dei necessari permessi rilasciati dall’Ente competente.

Alla società è stata intimata la diffida al ripristino immediato dello stato dei luoghi ed è stata applicata una sanzione amministrativa pari a 866 euro, a tutela della sicurezza stradale e dell’integrità del manto stradale.

Nel corso delle stesse attività di controllo, sulla Circumvallazione esterna è stato fermato un giovane cittadino giuglianese di 20 anni che, pur essendo titolare di patente di categoria B, conduceva un veicolo di potenza superiore a quella consentita, avendo conseguito la patente da meno di tre anni.

Per il conducente è scattato il ritiro immediato della patente, successivamente inoltrata alla Prefettura – U.T.G. di Napoli per la sospensione, prevista da un minimo di due a un massimo di otto mesi, oltre a una sanzione amministrativa di 165 euro.

Un ulteriore intervento è stato effettuato in Piazza Annunziata, dove un cittadino di origine pakistana di 60 anni, residente in un comune limitrofo, è stato sorpreso alla guida di un veicolo con targa italiana, nonostante fosse in possesso di patente rilasciata dal Paese d’origine. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo risultava residente in Italia da oltre tre anni, senza aver mai richiesto la conversione della patente, come previsto dalla normativa vigente.

Anche in questo caso, patente e permesso internazionale di guida sono stati ritirati e trasmessi alla Prefettura di Napoli per i successivi adempimenti, con l’applicazione di una sanzione amministrativa di 158 euro.

Le operazioni confermano l’attenzione costante delle forze di polizia locali nel contrastare comportamenti pericolosi e irregolarità, sia da parte dei privati cittadini sia delle aziende, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e rispetto delle regole sull’intero territorio comunale.