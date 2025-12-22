PUBBLICITÀ

Prima della storia che tutti conoscono, c’è quella che nessuno ha ancora mai visto. Per celebrare l’arrivo di “Gomorra – Le Origini”, l’atteso prequel diretto da Marco D’Amore della premiata serie Sky Original che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, Sky e The Space Cinema organizzano due proiezioni evento, a Roma e a Napoli, per i fan della saga crime dal bestseller di Roberto Saviano.

“Gomorra – Le Origini” entra nel vivo, due anteprime speciali gratuite per i fan

Il pubblico potrà prenotare gratuitamente il proprio posto in sala, fino a esaurimento della disponibilità, attraverso il sito di The Space Cinema, e avere la possibilità di vedere i primi due episodi della nuova serie introdotti dal regista Marco D’Amore, dai giovani protagonisti di Gomorra – Le Origini, che debutterà su Sky e NOW il 9 gennaio, e dallo storico e amatissimo cast di Gomorra – La Serie.

Un momento speciale di partecipazione e condivisione con la community che ha trasformato Gomorra – La Serie in un fenomeno culturale riconosciuto in Italia e nel mondo.

Le due premiere sono in programma l’8 gennaio alle 20.30 al The Space Cinema Moderno di Roma in piazza della Repubblica e il 9 gennaio alle 20.00 al The Space Cinema di Napoli in Viale Giochi del Mediterraneo.

Ambientata nella Napoli del 1977, la nuova serie è una origin story sull’educazione criminale del giovanissimo Pietro Savastano. La storia di come tutto è iniziato: di come il futuro boss di Secondigliano di entrerà nel mondo della criminalità, fra sogni troppo grandi, per sé e i suoi amici, e un primo amore folle e appassionato, quello per Imma. Sullo sfondo una Napoli in piena trasformazione, povera, segnata dal contrabbando di sigarette e all’alba dell’arrivo dell’eroina. La nuova serie Sky Original è un viaggio nel cuore oscuro di un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna.

I primi quattro episodi della serie sono diretti da Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La Serie nel ruolo di Ciro Di Marzio, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro).Prodotta da Sky Studios e Cattleya, creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, è distribuita internazionalmente da Beta Film.

Gli interpreti

Luca Lubrano interpreta il giovane Pietro, qui ambizioso e inquieto ragazzo di strada di Secondigliano che insieme al suo inseparabile gruppo di amici sogna una vita migliore, per loro e per le loro famiglie. Con lui nel cast: Francesco Pellegrino nei panni di Angelo ‘A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca, ruolo che gli sta molto stretto; Flavio Furno interpreta ‘O Paisano, malavitoso detenuto in carcere, dove inizia a raccogliere «fedeli» che lo seguano nel suo progetto: una camorra nuova, che sia senza schiavi e senza capi; Tullia Venezia è una giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America; Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone sono rispettivamente Mimì, Tresette e ‘A Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena; Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza interpretano gli amici del gruppo di Pietro, rispettivamente Lello, Manuele, Toni e Fucariello; Renato Russo nei panni di Michele Villa, detto ‘O Santo, erede al trono di una delle famiglie dell’aristocrazia criminale di Napoli, i Villa. Il padre, Don Antonio, è il boss di Forcella. A interpretarlo è Ciro Capano. E ancora Biagio Forestieri nei panni di Corrado Arena, re del contrabbando di sigarette a Napoli; Fabiola Balestriere che interpreta Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito; e Veronica D’Elia nei panni di Anna, sorella di ‘O Paisano.

Come la storica serie madre che ha conquistato pubblico e critica in oltre 190 territori nel mondo, Gomorra – Le Origini è tratta dal romanzo “Gomorra” di Roberto Saviano, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Il soggetto di serie e i soggetti di puntata sono scritti da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, mentre le sceneggiature sono firmate dagli stessi Fasoli e Ravagli con Marco D’Amore.