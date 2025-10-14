PUBBLICITÀ
Grande festa per i 50 anni della comunità San Pasquale Baylon, la rotonda intitolata in suo nome

Redazione Internapoli
Grande festa per le comunità della Parrocchia San Pasquale, in occasione del 50° anniversario  la rotonda è stata ripristinata e solennemente intitolata a San Pasquale Baylon.  “Grazie alla sinergia con il Sindaco Raffaele De Leonardis, abbiamo unito le forze e lavorato insieme per il bene del nostro territorio, concretizzando un modello di collaborazione che mette al centro l’impegno comune e il rispetto delle radici.
Una giornata che ci ha uniti e ci ha ricordato quanto sia forte camminare e costruire insieme”, ha detto il sindaco di Villaricca Francesco Gaudieri.

All’inaugurazione della nuova rotonda all’incrocio tra corso Italia, via Santa Maria a Cubito, via Corigliano e via Palermo, intitolata con una delibera di giunta a San Pasquale Baylon, erano presenti anche diversi esponenti della politica di Qualiano tra cui il sindaco De Leonardiis e l’assessore Tommaso Picascia. “Un’iniziativa promossa congiuntamente dai Comuni di Qualiano e Villaricca, per rendere omaggio a una parrocchia che, da cinquant’anni, rappresenta un punto di riferimento spirituale, culturale ed educativo per tante famiglie del territorio. Un simbolo di fede e unità tra le nostre comunità”, affermano. 

