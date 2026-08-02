Sisma ai Campi Flegrei, nuova scossa nella notte

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Sono andate avanti tutta la notte le scosse di assestamento nei Campi Flegrei, dove venerdì scorso alle 19.46 si è registrato il sisma di magnitudo maggiore degli ultimi 40 anni, 4.7, con danni e feriti, seguita da una di magnitudo 3.8, tutte e due distinte anche a Napoli. Sono state una quindicina le scosse successive di magnitudo superiore a due, compresa una da 3.1 registrata alle 5.47 di oggi, seguita due minuti dopo da una di magnitudo 3.0. La terra è tornata a tremare la scorsa notte con una scossa di magnitudo 2.0 sempre nell’area tra la Solfatara e via Antiniana.