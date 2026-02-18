Il cuore c’é, ma la decisione sul da farsi non ancora: la madre del piccolo spera

PUBBLICITÀ

Un cuore è disponibile. Ma la decisione non è automatica, né immediata. Ogni scelta sull’eventuale nuovo trapianto per il bambino ricoverato presso la Terapia Intensiva dell’ospedale Monaldi sarà presa solo dopo la valutazione del team di esperti convocato per oggi.

A renderlo noto è l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, che in una comunicazione ufficiale chiarisce come la disponibilità dell’organo, giunta nella serata di ieri, rappresenti un passaggio cruciale ma non ancora definitivo. Sarà infatti l’Heart Team, composto da specialisti di alto profilo, a esprimersi sulla trapiantabilità del piccolo paziente.

PUBBLICITÀ

La valutazione clinica dovrà stabilire se le condizioni attuali del bambino consentano di affrontare un nuovo intervento. Una decisione che richiede analisi approfondite, confronto multidisciplinare e massima prudenza.

Nella Terapia Intensiva del Monaldi il tempo sembra misurarsi in parametri vitali, consulti e attese silenziose. La disponibilità di un cuore riaccende la speranza, ma la parola finale spetta alla medicina, alla scienza e alla responsabilità di chi è chiamato a scegliere nel solo interesse del piccolo paziente.

L’esito della valutazione è atteso nelle prossime ore.