La SSC Napoli non smette di stupire e di lanciare nuovi prodotti per i tifosi. Nella giornata di oggi il club partenopeo ha ufficialmente lanciato il Kit Halloween per la stagione 2025-2026.

Maglie che la squadra di Antonio Conte, probabilmente, indosserà già nella gara contro il Torino.

Il Napoli rilancia la maglia “Halloween”, un mix perfetto tra calcio e tradizione celtica

La maglia da gioco sarà acquistabile in due colori blu scuro (giocatori) e arancione (portiere). La maglia gara Halloween 2025/2026 della SSC Napoli si distingue per il design audace e originale, caratterizzato da una grafica ispirata al sottobosco spettrale, elemento iconico legato alla tradizione celtica della festa di Halloween. Il colore principale, profondo e scuro, richiama l’oscurità della notte, mentre tocchi di arancione aggiungono contrasti suggestivi e carichi di energia visiva.

Il capo si distingue per la cura nei dettagli tecnici: il colletto e i giromanica sono realizzati in rib lavorato a laser, mentre il tessuto principale è in resistente e confortevole poliestere jacquard, pensato per garantire performance ottimali in campo. Fiore all’occhiello della maglia è l’innovativa applicazione di loghi in silicone. Il logo SSC Napoli presenta l’effetto “glow in the dark” che dona luminosità e carattere anche nelle sfide in notturna. La maglia gara è inclusa nella esclusiva Gym Sack Halloween.

Quanto costa e dove acquistarla

Il prezzo della maglia al pubblico sarà di 170 euro, con patch e personalizzazione si arriverà a 195 euro. La versione bambino avrà invece il prezzo di 54 euro. Il pallone invece costerà 30 euro. La maglia è in vendita sullo store online della SSC Napoli e nei negozi fisici autorizzati dal Napoli.

