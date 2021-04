Una foto che, da Pomigliano D’Arco, nel giro di poche ore ha fatto il giro del web. Il figlio, protetto dalla tuta anticontagio, mascherina e barriera in plexiglass, fa la veglia al padre malato di Covid. Vicino al letto una bombola d’ossigeno che lo aiuta a respirare.

Matilde, che ha raccontato la storia a Fanpage, scrive: “Guardate cos’è il Covid:

mio nonno morente e mio papà che lo veglia fino all’ultimo respiro”. “Questa è l’immagine emblema del Covid, dovrebbe girare il mondo per far capire a tutti in che situazione siamo”, afferma.

Matilde, nella lettera, conclude: “Mio padre non ha avuto paura di abbandonarlo sostenendolo amorevolmente fino all’ultimo respiro, che ha gettato mano nella mano con mio padre. Sono queste le vere storie da raccontare, sono queste le immagini che devono girare nel mondo, nella circostanza attuale in cui ci troviamo”.

