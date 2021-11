Il Superenalotto fa ricca la Campania, vinti quasi 370mila euro: i numeri fortunati

Il Lotto premia la Campania: nel concorso del 9 novembre, riporta Agipronews, un giocatore di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ha centrato con una giocata da 1,50 euro cinque quaterne e una cinquina. I numeri scelti sono stati 9-20-28-62-86 puntati su tutte le ruote, per una vincita di 312mila euro. Campania sempre protagonista con un altro premio a Montella, in provincia di Avellino, dove un giocatore ha portato a casa oltre 18 mila euro. Combinazioni vincenti anche a San Cipriano Picentino (Salerno), a Frattamaggiore (Napoli), a Torre del Greco (Napoli) e a Napoli, per un totale di vincite che in Campania ha sfiorato quota 370 mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 4,1 milioni di euro, per un totale di circa 970 milioni dall’inizio dell’anno.

10eLotto, Campania a segno: a Napoli centrata una vincita da 50 mila euro

La Campania si conferma fortunata anche al 10 e Lotto: nel concorso del 9 novembre, riporta Agipronews, un giocatore di Napoli è riuscito a centrare un 9 del valore di 50 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 26,7 milioni di euro, per un totale di oltre 3,6 miliardi dall’inizio dell’anno.